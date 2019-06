Rottweil Großer Andrang bei Ausbildungsmesse

Auch Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, zeigte sich begeistert vom großen Engagement um die Messe und das, was hier gezeigt werde. "Ich besuche gut 30 Ausbildungsmessen im Jahr, aber Rottweil sticht hier ganz stark heraus", so Hiltner. Er freue sich, im nächsten Jahr als Premiumpartner mit dabei zu sein. Während des anschließenden Rundgangs trafen Broß, Albiez, Hiltner, FDP-Landtagsabgeordneter Daniel Kareiss, Gerald Kramer, Leiter des Dezernats 1 des Landratsamts, und der städtische Wirtschaftsförderer André Lomsky auf viele hoch motivierte Besucher, Azubis und Aussteller. Mehr als 600 Schüler nahmen trotz der Freibadtemperaturen an den geführten Rundgängen teil – so viele wie noch nie.

Am heutigen Samstag öffnet die Messe ihre Pforten von 9 bis 16 Uhr. Während gestern die Schüler im Mittelpunkt standen, wird heute das Augenmerk zusätzlich auf die Eltern gelegt, als wichtigste Partner der Jugendlichen in Sachen Berufswahl. Das Netzwerk-Schule-Wirtschaft, Region Rottweil, hat nicht nur zahlreiche Informationen für die Eltern parat, sondern bietet zudem erstmals spezielle Elternrundgänge an. Auch die Agentur für Arbeit wartet mit einer Impulsveranstaltung ab 11 Uhr mit einem Angebot für die Eltern auf. Kurzfristige Teilnahme ist noch möglich.

Ein Besuch auf der Messe lohnt allemal, denn alle Bereiche, von der Industrie, über das Handwerk, die Dienstleistung und den Handel, haben Spannendes zu bieten – und in der Stadthalle war es zudem angenehm kühl – zumindest am Vormittag.

Weitere Informationen: www.starter-rottweil.de