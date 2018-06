Rottweil (ans). Ein Großeinsatz der Polizei in der Neckarstraße in Rottweil erweckte am Dienstag vergangene Woche das Interesse der Passanten und Anwohner. Die Einsatzfahrzeuge, die ein Durchkommen in der Neckarstraße unmöglich machten, waren nicht vor der Spielothek, sondern auf der Höhe zum Eingang der Agentur für Arbeit abgestellt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen jetzt berichten kann, hat es sich dabei um einen Einsatz des Kriminalkommissariats Freudenstadt mit weiteren Einheiten gehandelt. Es sei um Drogenkriminalität im großen Stil gegangen, verweist Sprecher Michael Aschenbrenner allerdings auf laufende Ermittlungen. Mit der Arbeitsagentur habe der Einsatz nichts zu tun gehabt, sagte Aschenbrenner. Sowohl der Dienststelle in Rottweil als auch der Pressestelle in Tuttlingen sei aus ermittlungstaktischen Gründen vom Einsatz nichts bekannt gewesen.