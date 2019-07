Rottweil Graffiti-Künstler gestalten Parkhaus mit

Graffitis sollen Freude machen

"Das sind vorwiegend Profis, die ihr Geld damit verdienen", sagt Robert Hak, der das Ganze kuratiert und neben Nases Kunstwerk als Gastgeber bereits einen Gruß an der Wand verewigt hat. Er und Michael Grimm machen die Umsetzung und Finanzierung des Projekts erst möglich.

Voraussetzung war außerdem das Ja von Julia Rothamer, Geschäftsführerin der Betreiberfirma Procurator, bei der Grimm von Anfang an auf offene Ohren stieß. Sie zeigte sich am Dienstag bei einer Vor-Ort-Besprechung begeistert vom ersten Kunstwerk. "Wichtig war uns, dass Kunst umgesetzt wird, die Freude macht. Die Graffitis sollen keine politischen Aussagen haben oder polarisieren." Diesem Wunsch wird natürlich Rechnung getragen.

Die "normalen" Arbeiten liegen im Zeitplan

Die Frage, wie viele Wände auf den Decks des Parkhauses denn nun bunt werden sollen, kann Robert Hak leicht beantworten. "Die Idee ist schon, hier alles zuzumalen." Die Arbeit der Künstler werde in einer Videodokumentation begleitet. Und Michael Grimm liegt daran, das fertige Ergebnis dann auch in entsprechendem Rahmen zu präsentieren. Am passenden Termin und den Einzelheiten wird noch getüftelt.

Derweil liegen die "normalen" Arbeiten im Parkhaus, die seit Anfang Mai laufen, in den letzten Zügen. Julia Rothamer und Parkhausverwalter Walter Brodbeck haben am Dienstag das erste Parkdeck abgenommen. Hier wurde der Asphaltbelag komplett ausgetauscht. "Der Eröffnungstermin am 1. August steht", versichert die Procurator-Geschäftsführerin. "Das Meiste wird dann fertig sein", ergänzt Brodbeck, denn die Betonsanierungsarbeiten in der oberen Decks erweisen sich doch als etwas umfangreicher als gedacht.

Wer übrigens Sorge hat, dass die Graffiti-Kunst im öffentlich zugänglichen Parkhaus von weniger professionellen Sprühern zunichte gemacht wird, den kann Robert Hak beruhigen: "Da gibt es schon einen Ehrenkodex. Man geht nicht über ein Bild, das besser ist, als die eigenen Fähigkeiten." Seine Profis, die in Rottweil am Werk sind, sind nicht so leicht zu übertreffen. Nach der Parkhaus-Wiedereröffnung am 1. August kann sich jeder selbst ein Bild machen. Und Michael Grimm hat schon die nächste Idee: Er hat Rottweiler Schulen angeschrieben und angeregt, die Werke in den Kunst-Unterricht miteinzubeziehen.