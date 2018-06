Rottweil Goritzki versammelt treue Weggefährten

Hochkarätige Musiker bestreiten den Abend, neben Ingo Goritzki selbst an der Oboe wird seine Tochter Elisa an der Flöte zu hören sein, den Part der Bassklarinette wird Kerstin Grötsch, Professorin für Klarinette und Kammermusik an der Musikhochschule Düsseldorf, übernehmen. Treue Weggefährten des Intendanten über viele Jahre ergänzen das Ensemble: an der Klarinette Ulf Rodenhäuser, Professor an der Hochschule für Musik und Theater München, am Horn Radovan Vlatkovi, der am Mozarteum in Salzburg und an der Zürcher Hochschule der Künste lehrt, am Fagott Dag Jensen, Professor an den Hochschulen für Musik in München und Oslo, und nicht zuletzt Kalle Randalu am Klavier, der als Professor derzeit an der Karlsruher Musikhochschule tätig ist. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 21 Euro (1. Rang) und 18 Euro (2. Rang), an der Abendkasse 23 und 20 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten 50 Prozent Ermäßigung, der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist in allen Konzerten frei, es wird jedoch ein Ticket benötigt. Karten gibt es bei der Tourist-Information Rottweil (Telefon 0741/494-280) und der Volksbank Rottweil (Telefon 0741/474-129) sowie bei allen Vorverkaufsstellen in der Region.

Weitere Informationen: www.sommersprossen-rottweil.de