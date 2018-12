Rottweil Göllsdorfer Künstlerin ist mit den Schafen auf Du und Du

"Querdenkerin" ist die Ausstellung überschrieben. Dieser Tage war bereits Halbzeit und Coutu hatte zur Midissage geladen. Viele Interessierte kamen, um sich die Bilder anzuschauen, und so mancher Gast glaubte sich selbst in manchem Schaf-Antlitz wiederzuerkennen. Wer weiß. Die Künstlerin gibt darauf keine Antworten, sondern lächelt nur.

Die Liebe zu den Schafen hat die Kanadierin Chantal Coutu bei ihren Spaziergängen zum Linsenbergweiher oder ins Jungbrunnental in ihrer neuen Heimat Göllsdorf entdeckt. Ihren Bildern ist eine deutliche Entwicklung anzumerken, das betonte auch Kerstin Hoffmann, die in die Ausstellung einführte. "Der Stil der älteren Arbeiten ist plakativ, er zeigt keine Tiefe", so Hoffmann. Bei den neueren Bildern spiele das Licht zunehmend eine Rolle. Die klaren Konturen würden sich auflösen und der Stil sei nicht mehr so naturalistisch. So mancher Besucher dürfte auch erstaunt gewesen sein, dass nicht nur er die Schafe betrachtet, sondern die Vierbeiner auch die Besucher genau beäugen.

Auf einem der Bilder ist ein Esel zu sehen. Es hebt sich von den anderen Bildern ab, da Coutu hier eine alte Technik für sich wiederentdeckt hat. Sie hat alte Nesselstoffe von früheren Bildern als Patchwork übereinander genäht – "eine Technik, die sicherlich auch von ihrer Ausbildung in Modedesign und ihrer früheren Tätigkeit als Kostümbildnerin inspiriert ist", so Hoffmann. Zudem sind einige Arbeiten zu sehen, die Akkordeonszenen zeigen. "Die Akkordeon-Bilder vermitteln eine andere Dimension als die Schafbilder", betont Hoffmann. Das Farben- und Lichtspiel sei etwas ganz Besonders.