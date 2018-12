Rottweil Gleichberechtigt vor dem Tor

"Bei Interesse sind die teilnehmenden Schüler in der FV-08-Jugend herzlich willkommen, um aktiv in der Gemeinschaft Sport zu treiben", sprach der FV-08-Vereinsverantwortliche Ernst Thomas Müller eine Einladung aus. Als weiteres Highlight wurden unterschriebene Originaltrikots von Sebastian Rudy und Joshua Kimmich an Davide Matozzo vom Verein Spielertrikot für Kinderlachen überreicht.

Der Verein versteigert die Trikots zugunsten von Kindern mit einem schweren Schicksal.