Rottweil Gibt es überhaupt Fremde?

Rottweil-Hausen. Das Hinterzimmertheater im Gasthaus Adler in Rottweil-Hausen zeigt an diesem Samstag, 24. November, und am Samstag, 1. Dezember, jeweils um 20.30 Uhr, sein neues Bühnenprogramm "Reise um die Welt – oder die vergebliche Suche nach Fremdem", zusammengestellt aus den Berichten des Weltumseglers Georg Forster.