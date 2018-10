Rottweil GHV liebäugelt mit City-Manager

Maier sagt, dass sich Vorstand und Ausschuss des GHV gerne ehrenamtlich engagieren, man jedoch mehr Unterstützung erwarte. Etwa mithilfe eines hauptamtlich beschäftigten City-Managers. Man müsse mit Bedacht an dieses Thema gehen, aber man müsse schauen, "dass wir etwas Hauptamtliches hinbekommen", so der GHV-Vorsitzende.

Es ist keine neue Forderung. Immer wieder weist die GHV-Spitze auf die Notwendigkeit hin, einen hauptamtlichen Ansprechpartner in der Stadt zu installieren, der sich um die Stadtentwicklung, Handel und Gewerbe sowie Tourismus kümmert.

Maier verweist auf Nachbarstädte wie Oberndorf und Villingen-Schwenningen, die entweder bereits über einen City-Manager verfügten oder Projekte wie den Weihnachtsmarkt mit Summen im fünf-stelligen Bereich förderten. In Oberndorf etwa kümmert sich die City-Managerin, die beim Händler-Zusammenschluss angestellt ist, gemeinsam mit dem Vorstand um die Organisation von Festen und Veranstaltungen.

Rottweil ist im Fluss. Das machen an diesem GHV-Abend auch die Vorträge von Roland Haag (Projektleiter Hängebrücke) und Beate Höhnle (Testturm-Managerin) deutlich. TKE und Stadt etwa diskutieren über verlängerte Öffnungszeiten für die Besucherplattform, das Angebot an Turm-Führungen solle ausgeweitet werden, Kinder und Schulen in den Blick rücken. "Es ist ein ständiger Prozess, das alles zu verbessern", so Höhnle. Wichtig sei, die Innenstadt besser einzubinden, ebenso den GHV. Das solle bei der Neuauflage der Towerrun-Veranstaltung im kommenden Jahr passieren.

Die große Herausforderung ist es, wie alles unter einen Hut zu bekommen ist. Laut Wirtschaftsförderer André Lomsky müsse es das Ziel sein, die Verweildauer der Besucher zu erhöhen. Bislang ist es so, dass die Gruppen mit dem Bus anreisen und nach kurzer Zeit die Stadt verlassen. Ein erster Schritt wäre, dass die Gäste einen ganzen Tag in Rottweil (Stichwort Museen) verbringen, ein zweiter, dass sie in Stadt oder Region übernachten. Das müsse sich langfristig entwickeln, so Lomsky und Haag. Das Potenzial sei da, die Notwendigkeit indes auch.

Die Forderung des GHV-Vorsitzenden Detlev Maier nach einem hauptamtlichen City-Manager ist nicht neu. Aber noch nie war sie so richtig wie heute. An vielen Ecken und Enden der Stadt brummt es. Hunderttausende Besucher im Jahr erklimmen den Testturm, Busse voller Touristen machen in der Innenstadt Halt, die Hängebrücke zieht in zwei Jahren weitere 100 000 Besucher an Land, die Museumslandschaft ordnet sich neu. Nicht zu vergessen die Landesgartenschau. Aber es brummt nicht nur, es klemmt auch. Es passt noch nicht alles zusammen. Die Infrastruktur ist überfordert, in Teilen sind es Handel und Gastronomie sowie die Bürger. Die Stadt ist erst auf dem Weg zu einer Touristenstadt. Daher: Rottweil braucht einen Puzzle-Meister, einen, der die einzelnen Puzzle-Teile aufgreift und zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Je früher desto besser.