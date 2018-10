Rottweil GHV feiert Jubiläum mit dem Weihnachtsmarkt

Der Markt findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. 41 Hütten werden aufgestellt – so viel wie nie, wie die stellvertretende Vorsitzende Karin Huonker in der GHV-Hauptversammlung anmerkte.

Neu ist eine Jurte, die beim Café Schädle aufgestellt wird. Dort soll sich eine kuschelige Wohlfühlatmosphäre einfinden. Neu ist auch die erweiterte Gestaltung der Markthütten. Immer wieder sei kritisiert worden, dass die Markthütten an der Rückseite – also an der Seite, die zu den Geschäften zeigt – zu hässlich seien. Jetzt sollen die Marktstände auch auf der Rückseite eine Lichterkette und Reisig erhalten. Zudem gibt es eine Jubiläumstasse mit allen Rottweiler Türmen darauf.

Auf einen verkaufsoffenen Sonntag wird verzichtet, freitags sollen die Geschäfte während des Weihnachtsmarktes bis 22 Uhr geöffnet haben, samstags bis 18 Uhr.