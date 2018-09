Rottweil Geswingt wird für den guten Zweck

Rottweil. Die hochkarätige fünfköpfige Formation um den europaweit auftretenden Jazz-Klarinettist und -Saxofonist Frank Roberscheuten, der schon früh mit der Dutch Swing College Band und Les Haricots Rouges aufgetreten ist und auf allen wichtigen Bühnen zu Gast war, wird zum Hiptett komplettiert von der Sängerin Shaunette Hildabrand, Pianist Olaf Polziehn, Bassist Edwin Corzilius sowie Schlagzeuger und Vibraphonist Frits Landesbergen.

Die aus den USA stammende Vokalistin Shaunette Hildabrand war schon mit Truck Parham und Hazy Osterwald auf der Bühne und gibt Gesangs-Workshops in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. Olaf Polziehn ist Professor für Jazzpiano in Graz und spielte bereits mit Jazz-Größen wie Bob Mintzer, Till Brönner oder etwa Rolf Kühn. Der Kontrabassist Edwin Corzilius spielt seit 1972 in verschiedenen Bigbands und trat mit Marjorie Barnes, Dee Daniels, Louis van Dijk und vielen anderen auf. Frits Landesbergen konzertierte schon mit Jazzern wie Monty Alexander, Toots Thielemans, Joe Pass und Milt Jackson sowie mit dem London Symphony Orchestra.

Wie in den beiden zurückliegenden Jahren kommt der Reinerlös des Benefiz-Konzerts dem Verein Olileanya zugute. Gründerin Gabi Ayivi aus Zimmern o. R. leitet ein Heim für Kinder und Jugendliche in Nigeria, um ihnen eine schulische und berufliche Perspektive zu ermöglichen. Gabi Ayivi wurde vom Land Baden-Württemberg für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.