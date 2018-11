Rottweil Gesänge aus den Tiefen der russischen Seele

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro (Abendkasse 24 Euro) im evangelischen Pfarramt Aichhalden-Rötenberg, Telefon 07444/22 44, und in den Geschäftsstellen der Medienvermarktung Schwarzwälder Boten in Schramberg, St. Georgen, Rottweil, Oberndorf und beim Offenburger Tageblatt in Wolfach erhältlich.