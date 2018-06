Rottweil Gerne ist Trump die Hauptperson

Mit Geldpreisen prämiert wurden die ersten drei Plätze in den Kategorien Prosa und Lyrik in vier Klassenstufen. In der Klassenstufe fünf und sechs, Kategorie Prosa, kletterte Lilly Mittelstaedt auf Platz eins, gefolgt von Anemone Vater und Julia Peter. In der Kategorie Lyrik erreichte Thea Birk das Siegertreppchen vor Hanna Grimm und Lia Hofmeyer und Maximilian Bauer auf Platz drei.

In der Klassenstufe sieben und acht konnten in der Prosa zwei Plätze vergeben werden. Auf Platz eins landete Ella Marie Kammerer vor Salome Heim. In der Lyrik gewann Michèle Lischka vor Salome Heim und Annika Gitter.

In der Klassenstufe neun und zehn, Kategorie Prosa, gelangte Jonas Sprenger aufs Siegertreppchen, vor Milena Cordes und Esma Tenbel. In der Lyrik stand Esma Tendel ganz oben vor Dorothee Mettmann. In der Kursstufe lieferte Lena König den besten Prosa-Text ab, Miriam Seifried wurde zweite. In der Lyrik freuten sich Simon Schellhorn und Felix Huonker über ihr gelungenes Werk, Lena König wurde zweite und Raphael Weber dritter.

Für weitere guten Texte wurden Buchpreise der Buchhandlung Klein vergeben.