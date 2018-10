Rottweil Gemischte Gefühle nach der Nordamerika-Reise

Rottweil (az). Die Rückkehr hat dann doch noch geklappt. Der FDP-Landtagsabgeordnete Gerhard Aden ist wieder zu Hause, in Rottweil, auch wenn die zehntägige USA- und Kanada-Reise etwas länger gedauert hat, als geplant. Ein Tornado in Ottawa hat die Rückreise verzögert. Aden war Mitglied einer größeren Delegation mit rund 100 Vertretern aus Politik und Wirtschaft mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an der Spitze.