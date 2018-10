Rottweil Gemeindezentrum öffnet Türen

Dann schauen sich die Besucher das Video an, in dem gezeigt wird, was im Inneren der Moscheen passiert. Dazu gehören das rituelle Waschen vor dem gemeinsamen Gebet in Richtung Mekka und das lebenslange Lehren und Lernen.

Nach dem Video stellten die Besucher neugierige Fragen. Herbert Sauter wollte etwa wissen, ob immer auf arabisch gebetet werde, was Keskinsoy bejahte. Dies sei die internationale Gebetssprache. Auch die Abgrenzung zum christlichen Glauben interessierte eine Besucherin. Der Unterschied bestehe vor allem in der Dreifaltigkeitslehre, welche es im Islam nicht gebe, so Keskinsoy. Kritische Fragen zu Ditib wurden nicht gestellt.

Aus Platzgründen ist der Gebetsraum in Rottweil nicht voll ausgestattet. Es fehlt zum Beispiel der Lehrstuhl, den es in größeren Moscheen gibt. "Seit über sechs Jahren sind wir auf der Suche nach einem neuen Gebäude für unser Gemeindezentrum", so Keskinsoy, der dieses Anliegen am Dienstagabend auch dem Gemeinderat vorstellte.

Beim Freitagsgebet müssten manchmal Teppiche im Aufenthaltsraum ausgelegt werden, weil zu viele Gläubige kämen. Auch Parkplätze seien oft Mangelware und die Lage an der Straße für Kinder gefährlich, so Keskinsoy.

Er begleitet die Gruppe dann nach unten in den Aufenthaltsraum. Dort gibt es türkisches Gebäck, Schwarztee und die Möglichkeit zum Austausch. Der Verein und der Jugendvorstand sprechen über wichtige Projekte der Gemeinde. Sie setzen sich etwa für interreligiösen Dialog ein sowie für Demokratie und gegen Antisemitismus. ­