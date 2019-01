Rottweil Gemeinderat schnürt ein großes Investitionspaket

Kosten von 3,4 Millionen Euro bis 2021 erwartet die Verwaltung für den Neubau des Kindergartens Spitalhöhe. In den Planungszeitraum fällt zudem die Generalsanierung der Achert-Schule mit mehr als 3,1 Millionen Euro. Und mit 2,1 Millionen Euro an Investitionszuschüssen rechnet die Stadt in den nächsten Jahren für Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger.

Die Erschließungen des Baugebiets Bronnenkohlrauzen in Hausen mit mehr als drei Millionen Euro und von Brunnenäcker in Göllsdorf mit 2,3 Millionen Euro – in den Jahren 2019 bis 2021 – gehören noch mit in die Top-Ten der größten Bauvorhaben.

Für neun weitere Projekte von Ausgleichsmaßnahmen bis zu Straßenarbeiten im Neckartal sind bis 2022 Kosten von jeweils zwischen einer und 1,7 Millionen Euro kalkuliert.