Rottweil Gehirn braucht ausreichend Reize

Kreis Rottweil. Dies erklärt die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September. Demnach sind rund 1600 AOK-Versicherte im Kreis Rottweil der Mitteilung zufolge an Demenz erkrankt. Auf die Gesamtbevölkerung hoch gerechnet ergibt das rund 3000 Personen mit dieser Diagnose.

Nach den aktuellsten Zahlen sind im Jahr 2016 knapp 400 AOK-Versicherte neu an Demenz erkrankt. Zwei Jahre zuvor waren es noch 450 Menschen. Einen ähnlichen leichten Rückgang lasse sich auch im Land insgesamt feststellen. Dies liegt laut AOK daran, dass das Erkrankungsrisiko zumindest in den hoch industrialisierten Ländern seit einigen Jahren sinkt, wie wissenschaftliche Studien zeigten. Insgesamt seien 2,1 Prozent der Bevölkerung im Kreis an Demenz erkrankt.

Das Risiko einer Erkrankung hänge stark vom Alter ab. Der Anteil der an Demenz erkrankten Versicherten steigt ab der Altersgruppe 45 bis 49 Jahre (0,1 Prozent in dieser Altersgruppe betroffen) stark und kontinuierlich bis zur Altersgruppe der über 85-Jährigen an (28 Prozent betroffen). Im mittleren Lebensalter sind Demenzen vergleichsweise selten. Weniger als zwei Prozent aller Erkrankten seien unter 65 Jahren und die meisten Erkrankten hätten bereits das 80. Lebensjahr vollendet. "Es gibt unterschiedliche Demenzformen", äußert Privatdozentin Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK. "Die häufigste ist die Alzheimer-Demenz. Als mögliche Ursache werden genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und Stoffwechselstörungen im Gehirn diskutiert." Wenn man feststelle, dass man auffallend vergesslich geworden sei, viele kleine Fehler im Alltag mache, sich in der gewohnten Umgebung nicht mehr so gut orientieren könne und das Interesse an Dingen verliere, die früher Freude gemacht hätten, sollte man sich vom Hausarzt gründlich untersuchen lassen, so Knapstein. "Das können Anzeichen für eine Demenz sein, aber auch für eine Depression."