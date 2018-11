Rottweil Geheimagent auf Mission

Kreis Rottweil. Um erfolgreich mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, muss man die unterbewussten Denk- und Handlungsmuster seines Gegenübers kennen. Wie das gelingt, zeigt Leo Martin bei seinem Vortrag "Mission Vertrauen – die Kunst Menschen an sich zu binden" am 5. Dezember bei den "Denkanstößen" des Schwarzwälder Boten. Martin hat Kriminalwissenschaften studiert und war jahrelang für den deutschen Geheimdienst im Einsatz. Seine Aufgabe war es, Informanten aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität dazu zu bringen, ihm zu vertrauen und geheimsten Insiderwissen preiszugeben. Während seiner Zeit als Agent gelang es Martin dank seiner "Geheimwaffen der Kommunikation", mehrere brisante Kriminalfälle aufdecken. In seinem Vortrag bei den "Denkanstößen" wird er mit einem Mix aus fundierten Fakten und interaktiven Experimenten die Erfolgsfaktoren wirksamer Kommunikation sichtbar machen und auf eindrucksvolle Weise verraten, wie es uns leichter gelingt, Kontakt aufzunehmen, Vertrauen zu gewinnen und andere von sich zu überzeugen.