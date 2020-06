Rottweil Gegen ENRW-Bau gibt es Widerstand

Freudig hatte Rottweils Verwaltungsspitze gemeinsam mit ENRW-Chef Christoph Ranzinger Ende April die überraschende Nachricht verkündet: Der Energieversorger, der wegen der Landesgartenschau 2028 sein bisheriges Domizil am Neckar aufgeben muss, wird nicht etwa wie erwartet auf die Saline umsiedeln, sondern bis 2025 in Neufra groß bauen. Dies gewähre "bestmögliche Erreichbarkeit" für alle Konzessionsgemeinden, zudem ließen sich in einem Neubau alle betrieblichen Belange optimal umsetzen. Praktischerweise gehören die 10 000 Quadratmeter im Gewerbegebiet "Berland" der Stadt. Der Grundstücksverkauf, so hieß es damals, solle im Mai über die Bühne gehen.