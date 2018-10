Rottweil Gedichte und Lieder begeistern Gäste

Gute Nachrichten hatte Christoph Sander, der Geschäftsführer der Schule, im Gepäck. Er informierte darüber, dass in der laufenden Woche der Putz am Oberstufengebäude aufgebracht werden soll. Er freute sich, dass die Bauarbeiten nun weitergehen können. Auch die Schuleltern können sich in den nächsten Wochen wieder einbringen und tatkräftig mithelfen.

Gut 200 Schüler besuchen die Waldorfschule in Rottweil mittlerweile, und die Schule wächst stetig.