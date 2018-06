Rottweil Gedenkstätten mit Siegel ausgezeichnet

Kreis Rottweil (hf). "Diese Erinnerungsarbeit vieler wurde in einem Festakt zur Verleihung des europäischen Kulturerbe-Siegels durch das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg im Haus der Wirtschaft in Stuttgart gewürdigt. Zwölf Außenlager des KZs Natzweiler, des größten Konzentrationslagers in Frankreich im besetzten Elsass, erhielten im Kulturerbejahr dieses Siegel für ihre grenzüberschreitende Arbeit gegen das Vergessen.

Zudem wurde eine transnationale Ausstellung "Natzweiler: Spuren/Traces" eröffnet, die von deutschen und französischen Künstlern, Schülern, Gedenkstättenvertretern und Denkmalpflegern gemeinsam entwickelt wurde.

In dem von Sibylle Thelen, Landeszentrale für politische Bildung, geleiteten Podiumsgespräch kamen Vertreter einzelner Gedenkstätten zu Wort. Frédérique Neau-Dufour, Direktorin des Natzweiler KZ-Komplexes, spiegelte die Rolle der Franzosen direkt nach 1945 wider. Natzweiler, der Ort der französischen Widerstandskämpfer, wurde zunächst als ein Ort der Opfer des NS dargestellt. Erst viel später näherte sich die französische Erinnerungsarbeit der deutschen an, die sich früher ihrer begangenen Verbrechen angenommen hatte. Um so wichtiger sei die transnationale Arbeit, die ihr Hoffnung gebe, die Zusammenarbeit auch auf andere Gedenk-Orte in Europa wie etwa Polen auszuweiten.