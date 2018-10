Rottweil Geburtstagsfest mit Konrad Witz

Von 11 bis 16 Uhr gibt es auf dem Campus Lorenz-Bock-Straße 18 ein buntes Programm. Von 12 bis 14 Uhr spielt die Big Band "Brass Vibration". Um 14 Uhr werden die selbst gemachten Kunst-Stelen versteigert. Abgerundet wird das Tagesprogramm von Spielangeboten, Mitmachaktionen und kulinarischen Highlights.

Zum Abschluss des Schulfests, präsentiert vom Förderverein der Schule in Kooperation mit "Lachen besiegelt", tritt der Kabarettist Holger Paetz im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule auf. Er ist sich sicher: "Wir können Ekstase!" Und zwar Deutsche Ekstase. Paetz meint, die Politik biete täglich Entrückendes, selbst die Kanzlerin trage Ekstase in sich, auch wenn man es ihr nicht immer ansehe. Holger Paetz, der "Schamane mit dem griesgrämigen Gesicht", zeigt den Weg zu Besessenheit, Verzückung und Veitstanz. Paetz vermischt Geschichten und Geschichte mit dem Gespür eines Märchenerzählers, der die Realität so lange hin- und her wendet, bis sie eine irreale Dimension annimmt. Das ist Satirische Philosophie, gekleidet in spöttische Verse, garniert mit bitterbösen Scherzen in rasantem Stakkato. Von seinen scharfen Seitenhieben bleiben auch Prominente nicht verschont, schreibt der Veranstalter.

Einlass ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es unter Telefon 0741/9 42 23 05, in der Musikbox Rottweil (Hauptstraße 47) und an der Abendkasse.