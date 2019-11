Rottweil GAV ist für Begrünung der Hochbrücktorstraße

Grünflächen schützen

Nichtsdestotrotz, so merkt er an, dürfte vor lauter Euphorie für die Bäume in der Hochbrücktorstraße nicht vergessen werden, dass die wenigen bestehenden Grünflächen in der Innenstadt besonders geschützt werden müssten und keinesfalls neuen Parkplätzen zum Opfer fallen dürften.

Mit Sellners offener Haltung erhält der CDU-Vorstoß weiter Aufwind. Auch Oberbürgermeister Ralf Broß hatte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten von einem "tollen Gedanken, den man weiterverfolgen sollte" gesprochen. Er hatte daran erinnert, dass auf Fotos und Postkarten zu Beginn des vorigen Jahrhunderts und aus den 30er-Jahren ein Baumbestand zu beiden Seiten der Hochbrücktorstraße und auf dem Friedrichs­platz zu sehen ist.

Auch die Fraktionen stehen dem Vorhaben positiv gegenüber – lediglich SPD+FFR sehen das Ganze kritisch. Die Fraktion führt die nötige intensive Pflege und möglicherweise hohe Anschaffungskosten ins Feld und spricht von einem "grünen Geist des Augenblicks", der beim CDU-Vorstoß mitschwinge.