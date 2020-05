Rottweil Gasaustritt: Hausbewohner in Göllsdorf evakuiert

Rottweil-Göllsdorf - Einen Notruf mit der Alarmstufe "Gas 2" erhielt die Feuerwehr Rottweil am Dienstagmorgen: eine definitive Gasausströmung in der Rottweiler Straße in Göllsdorf. Zum Vergleich: Bei "Gas 1" handelt es sich lediglich um das eventuelle Vernehmen von Gasgeruch.