Rottweil Gartenschau-Tipps aus Nagold geholt

Der scheidende Wirtschaftsförderer Rottweils, André Lomsky, hatte den Ausflug zusammen mit dem GHV-Vorsitzenden Detlev Maier organisiert. "Nagold war sehr erfolgreich in der Ausrichtung der Landesgartenschau 2012", weiß Lomsky. "Das Erfolgskonzept ist bis heute in der Stadt spürbar und hat einen bleibenden Aufschwung hinterlassen von dem Einwohner, Handel und die lokale Wirtschaft nachhaltig profitieren." Maier ergänzt: "Sehr produktiv stellt sich die Arbeit der Nagolder Citymanagerin dar, die eng mit dem lokalen Gewerbeverein abgestimmt ist und einen hohen Rückhalt im Gemeinderat genießt. Alle Bereiche von Handel über Gastronomie, Selbstständigen und Dienstleistern sind weitreichend miteinander verzahnt und sorgen so für eine enge Identifikation vor Ort, die sich nicht nur durch eine Vielfalt hochwertiger Veranstaltungen auszeichnet. Nagold hat somit fast keinen Leerstand an Geschäften zu verzeichnen".

"Hochspannender Tag"