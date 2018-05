Rottweil Gar prachtvoll durch die Stadt gezogen

Nach den Böllerschüssen der Bürgerwehr zogen die Gläubigen in einer feierlichen Prozession durch die mit Birkenreisig geschmückte Innenstadt, begleitet von der Stadtkapelle mit ihrem Dirigenten Clemens Berger. Die prachtvolle barocke Sonnenmonstranz, in deren Mitte zum Zeichen der Gegenwart Christi die Hostie gezeigt wird, wurde unter dem "Himmel" durch die Straßen der Stadt getragen. An einem Altar vor der Kapellenkirche wurde Station gemacht. Die Gebete und Gesänge hatten die muttersprachlichen Gemeinden vorbereitet und auch vorgetragen.

In Rottweil ist die Fronleichnamsprozession immer besonders feierlich und farbenfroh, weil nach alter Tradition die Mitglieder der 15 aktiven Zünfte mit ihren 30 barocken Laternen und den Zunftfahnen die Prozession begleiten. Nach zwei Jahren, in denen die Prozession in der evangelischen Predigerkirche endete, ging es in diesem Jahr erstmals wieder zurück in das renovierte Heilig-Kreuz Münster zum eucharistischen Schlusssegen.

Man spürt die Verbindung Rottweils zum Partnerstadt Brugg – bei strahlendem Sonnenschein hatten die Ministranten nämlich noch zu einem Umtrunk auf dem Münsterplatz eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein gab es hier noch viele gute Gespräche.

Das Fronleichnamsfest der Seelsorgeeinheit V findet im jährlichen Wechsel in den Kirchengemeinden St. Pelagius Altstadt und St. Franz-Xaver Göllsdorf statt.

Eine schöne Tradition pflegte der Musikverein Göllsdorf am gestrigen Tag. Bereits ab 5.30 Uhr marschierte die Musikkapelle durch die Ortschaft und stimmte mit der "Tagwacht" auf dieses Hochfest ein. Zusammen mit vielen Gläubigen der Seelsorgeeinheit zelebrierte Pfarrer Thomas Böbel das feierliche Hochamt.

Der Kirchenchor St.Pelagius Altstadt unter der Leitung von Klaus Bauer und Monika Siegel an der Orgel sowie der Musikverein Göllsdorf unter der Leitung von Gabor Fehervari hatten den kirchenmusikalischen Teil beim Gottesdienst und bei der anschließenden Prozession übernommen. Pfarrer Böbel hatte in seiner Predigt das Thema "Im Brot vereint" gewählt und dabei ein Osterbildchen zum Betrachten verteilen lassen. Die heilige Messe ist das Geschenk der Liebe Gottes und gibt uns Anteil an seinem göttlichen Leben, so seine Gedanken zur Predigt.

Nach dem Gottesdienst begleiteten die Gläubigen zusammen mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, dem Musikverein, Kirchenchor, Kommunionkinder, Ministranten und dem "Allerheiligsten" die Prozession zu den Altären. Diese waren wieder mit viel Aufwand, Liebe und Idealismus aufgebaut und mit christlichen Symbolen geschmückt worden. Der Altar beim Rathaus wurde vom Kirchengemeinderat Göllsdorf, der Altar bei der Schreinerei Hirt von der Brauchtumsgemeinschaft Göllsdorf gestaltet.

An beiden Altären wurden die Lobpreisungen und Fürbitten vorgetragen, umrahmt vom Kirchenchor und dem Musikverein. Im Anschluss an die Prozession ging es zurück in die Kirche St.Franz-Xaver, wo sich Pfarrer Böbel herzlich bei allen Mitwirkenden und Helfern bedankte.

Mit abendlicher Vesper und sakramentalem Segen in St. Pelagius endete dieses Hochfest des "Leibes und Blutes Christi".