Rottweil Ganz hoch oben

In diesem Jahr ging es am ersten Tag auf den Bauernhof des Vinzenz-von-Paul-Hospitals. Nach einer Wanderung dorthin gab es laut eigener Pressemitteilung ein ausführliches Picknick. Anschließend konnten die Kinder den Betrieb mit seinen Bullen, trächtigen Kühen und Rindern anschauen. Es war faszinierend, wie groß der Bauernhof ist und mit welcher Technik die Arbeit erleichtert werden kann.

Am zweiten Tag ging es mit dem Bus in die Stadt, wo die Kinder in der Eisdiele ihr Lieblingseis aussuchen konnten. Bereits die Fahrt mit dem Bus war für die Kinder ein Erlebnis. Das Eis schmeckte ihnen hervorragend, und zum Abschluss tobten sie auf dem Spielplatz.

Am dritten Tag wanderten die Kleinen in den Kindergartenwald. Dort erkundeten sie die Tiere. Es wurden Hütten gebaut, Bäume kennengelernt und mit Ästen geangelt. Die Kinder lernten, dass es in Bühlingen Mischwald gibt.