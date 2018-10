Rottweil Fußgängerleitsystem wird aufgestellt

Drei Jahre hat es gedauert, bis das Fußgängerleitsystem soweit ausgegoren war, dass es nun umgesetzt werden kann. In der Waldtorstraße, unterhalb des Kapuziners oder am ehemaligen Gasthaus Flasche in der Hochmaiengasse begegnet man den modernen, aber schlichten Wegweisern bereits. Weitere folgen. An 26 Standorten in Rottweil werden die Schilder den Weg zu Sehenswürdigkeiten weisen, zum Bahnhof, in die Innenstadt, ins Neckartal oder aufs Berner Feld und zum Thyssen-Krupp-Testturm. An den Ortseingängen werden zudem Begrüßungs- und Partnerschaftsschilder aufgestellt. Stelen mit Übersichten zu Sehenswürdigkeiten, Gastronomie oder Hotels –­ und wichtig: öffentliche Toiletten – zeigen nicht nur Ortsunkundigen, was in Rottweil wo zu finden ist.

Ende Juni hatte der Schwarzwälder Bote berichtet, dass das Projekt "Stadtinformationssystem" nach langer Vorarbeit sich nun endlich auf der Zielgeraden befinde. "Die Fertigstellung des Fußgängerleitsystems" sei "im dritten Quartal 2018" vorgesehen, hatte die Rottweiler Stadtverwaltung damals angekündigt – und sie hat Wort gehalten.

Warum es solange gedauert hat, die eigentlich für das zweite Halbjahr 2015 geplante Beschilderung sprichwörtlich auf den Weg zu bringen, begründete die Stadtverwaltung zuletzt so: Nicht besetzte Stellen und Personalengpässe im Fachbereich Bauen hatten dazu geführt, dass Projekte – wie eben das Fußgängerleitsystem – zurückgestellt werden mussten. Außerdem musste die Beschilderung auch den Rottweiler Bedürfnissen angepasst werden – Stichwort "Fasnet". Denn, was unterm Jahr an markanter Stelle den Weg weist, muss an der Fasnet oder eben an anderen Großveranstaltungen in der Innenstadt abgebaut werden können. Reversibel, heißt das in der Fachsprache. Außerdem wurden die Wegweiser und deren Standorte mit der Behindertenbeauftragten der Stadt Rottweil, Ruth Gronmayer, abgestimmt.