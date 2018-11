Rottweil Für Maxi Schanz das Richtige

Gleichwohl: Beruflich ist Maxi Schanz nicht auf Künstler oder Musiker fixiert. In der Berufsorientierung Bogy lernte sie bei Boss in Metzingen Modedesign kennen, ein weiteres Praktikum bei Teufels im Neckartal führte näher an das, was sie sich für die berufliche Zukunft vorstellen könnte: Mediengestalterin im Bereich Digital und Print. Das FSJ Kultur ist für die begeisterte Skifahrerin eine wichtige Etappe auf dem Weg. "Es öffnet einem den Blick über den Horizont hinaus. Man lernt unglaublich viel dazu", sagt Maxi Schanz.