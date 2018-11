Rottweil Für "Lange Nacht der Vielfalt" ist vieles bestens vorbereitet

Mirjam Pfau von Solifer, Nadja King vom Mehrgenerationenhaus Kapuziner und Sandra Ostertag, Bereichsleiterin offene Hilfen bei der Bruderhausdiakonie im Kreis Rottweil, ist die Begeisterung anzumerken, wenn sie auf die Vorbereitungsphase der "Langen Nacht der Vielfalt" zu sprechen kommen: "Die Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir waren überrascht, mit welchem Engagement und Ideenreichtum sich Institutionen und Vereine eingebracht haben. Dank der Vielfalt wird der Kapuziner zu einem Ort der Begegnung von jung und alt".

Kultur-, Film-, Mitmach- und kulinarische Vielfalt werden ergänzt durch vier interessante Workshops. Der abschließende Höhepunkt der Kultur-Vielfalt ist sicher der Auftritt der Band "Die Wüstenblumen", eine einzigartige interkulturelle Formation. Sie ist aus einem Projekt der Bruderhausdiakonie entstanden und begeistert mit internationaler Musik. Menschen aus fünf Ländern singen in sechs verschiedenen Sprachen. Die JMD Stars, Arman Riek am Klavier, ein Gebärdenchor, Line Dance (auch zum Mitmachen), die Bigband der Kulturwerkstatt Rottweil und ein Auftritt des Tanz-Workshops "Hip Hop – Schritt für Schritt" komplettieren das Kulturprogramm. Die "Film-Vielfalt" bietet ab 17.30 Uhr im Kutschenhaus mit "Die Vorstadtkrokodile", einem Spielfilm für Kinder und Jugendliche, "Inklusion", einer Dokumentation von Beispielen, wie Inklusion im Alltag gelingt, und dem Spielfilm "Simpel". Nach den Vorführungen besteht die Gelegenheit zur Diskussion. Wichtig war den Organisatoren, dass die Besucher aller Alters- und Zielgruppen sowie mit und ohne Handicap bei Mitmachaktionen und Workshops aktiv werden können. Die Mitmach-Vielfalt umfasst die "Maccaroni Konstruktioni – Tauch ein in die Welt der vielfältigen Formen", die "Hände-Vielfalt" (Kinder und Jugendliche), die "Vielfalt-Fotobox" und den "Parcours – barrierefreie Vielfalt" und noch vieles mehr. Vier inklusive Workshops bieten die Möglichkeit, neues kennenzulernen: "Yoga auf dem Stuhl" im Refektorium, einen syrisch-libanesisch-irakischen Koch-Treff in der Sonnensaal-Küche, den Tanz-Workshop "Hip Hop – Schritt für Schritt" im Refektorium sowie "Gebärden-Sprache für Anfänger" in der Künstlergarderobe. Zu den Workshops können sich Interessenten vorab im Solifer in Rottweil oder bei der Veranstaltung selbst anmelden. Hunger und Durst muss niemand leiden, die kulinarische Vielfalt ist enorm.

Gefreut haben sich Ostertag, Pfau und King auch darüber, dass sie mit diesem Projekt den Preis der Alwa-Stiftung gewonnen haben. "Das hat uns bei der Finanzierung der Veranstaltung geholfen." Positiv fällt ihr Resümee des bisherigen Verlaufs des Veranstaltungsjahrs "Zehn Jahre Solifer – offene Hilfen" aus.