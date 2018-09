Rottweil Für jungen Gastronom passt in Neufra einfach alles

Georg Hildebrandt freut sich, dass er in Neufra einen "Rohdiamant" gefunden habe. Das bisher vom Eigentümer als Bistro geführte Lokal weise genau die richtige Größe aus, befinde sich in ruhiger Lage im Industriegebiet, begrenzt durch eine Blumenwiese und mit herrlichem Ausblick. Die Gäste können nicht nur im geräumigen Gastraum, sondern auch auf der Terrasse Platz nehmen. "Es passt alles", schwärmt Hildebrandt, der hier am 1. Oktober erstmals seine feinen Speisen anbieten möchte.

Der Name "Tschortsches Room" leite sich von seinem Spitznamen ab und stehe für gehobene, aber nicht abgehobene Küche, sagt der mit 32 Jahren noch junge Koch zu seinem Konzept. In Augsburg geboren, wohnte er die vergangenen Jahre in Trossingen, gründete eine Familie und möchte jetzt mit ihr nach Rottweil ziehen. Sein Handwerk verfeinerte der ambitionierte Koch im Hofgut Hohenkarpfen und im Gasthaus Linde in Villingendorf. Parallel übte er sich bereits unternehmerisch als Koch auf privaten Veranstaltungen. Sein Anspruch an sich selbst ist hoch. Ausschließlich frische und regionale Produkte werden verarbeitet. Darunter das "Dry Aged", das Steak mit dem besonderen Reifeverfahren, das ihm aus Rottweil geliefert werde. Alle Lieferanten seiner Produkte kämen aus der Region, betont er, wenngleich er auch internationale Spezialitäten zubereitet.

Seine Lebenspartnerin Elisabeth Kreuzer hilft ihm nicht nur im Service, sondern auch bei der Verfeinerung der Speisen. Von ihrer Oma angeregt, verschrieb sie sich den Wildkräuter und Wildfrüchten. "Es wird bunt auf den Tellern", sagt sie lachend. Wobei etwa Walnüsse und Kornelkirschen auch in Likören landen. Eine professionelle Köchin helfe dem Gastronom in der Küche sowie im Gastraum eine ausgebildete Servicekraft. Beides sind Wegbegleiter.