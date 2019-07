Rottweil Für Hängebrücke ist jetzt neuer Gemeinderat zuständig

Die SPD braucht mit Neuzugang Anne Mokinski ebenfalls mehr Platz am Ratstisch. Die Ankündigung, dass die Sozialdemokraten künftig mit FFR eine Fraktionsgemeinschaft bilden, die mit sechs Sitzen dann ebenso stark ist wie die CDU und sogar mehr Stimmen auf sich vereint (wir berichteten), sorgt für eine neue Gewichtung – und wirft ein Schlaglicht auf das Projekt Hängebrücke.

Bürgerentscheid zählt

Wie die Fraktionsgemeinschaft SPD+FFR in ihrer Pressemitteilung zum Zusammenschluss betont hatte, sei man unter anderem "geeint in der Ablehnung der Hängebrücke über das Neckartal". Soll nun am Brückenbauvorhaben gerüttelt werden? Nicht wirklich. Auf unsere Anfrage, wie sie den geplanten Brückenschlag über das Neckartal künftig begleiten werden, teilen SPD+FFR mit Sprecher Arved Sassnick und Stellvertreterin Elke Reichenbach mit, dass der Bürgerentscheid zu respektieren sei. Schließlich habe sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Stadt die notwendigen Voraussetzungen für den Bau einer Hängebrücke schafft.

Dennoch sei keineswegs "eine plötzliche Liebe zur Hängebrücke" entstanden. "Wir hätten die Brücke noch akzeptieren können, wenn der Andockpunkt auf der städtischen Seite an den Taubenturm gelegt würde; aber der jetzige Andockpunkt ist zu deutlich mitten im Bockshof. Dies lehnen wir nach wie vor ab." Einige aus der Fraktionsgemeinschaft würden die Brücke nach wie vor als "Verschandlung der Stadtsilhouette und als Zerstörung des Naturraums Neckartal" bewerten. Um die Brücke zu verhindern würden im Gemeinderat aber wohl keine Mehrheiten existieren. Fazit für die neue Fraktionsgemeinschaft ist: "Es bleibt übrig, wachen Auges die Ausgestaltung der Andockpunkte zu beobachten und unsere Meinung klar kundzutun, wenn Varianten gewählt werden, die so auffällig und groß geraten, dass sie den Anblick des Bockshofs beeinträchtigen."

Was die künftige Mehrheitsbildung im Gemeinderat angeht, so werde es in Zukunft nötig sein, mehr als zwei große Fraktionen für ein Projekt zu gewinnen. Ein Großteil der Entscheidungen seien aber ohnehin Sachentscheidungen, die nicht selten quer durch die Fraktionen gehen.

Die neue Sitzverteilung wird übrigens Auswirkungen auf die Ausschüsse haben. In der heutigen Sitzung soll die Hauptsatzung geändert werden, denn die Gemeindeordnung sieht vor, dass die im Gemeinderat vertretenden Parteien und Wählervereinigungen "entsprechend ihres Stärkeverhältnisses im Gemeinderat in einem entsprechenden Verhältnis auch in den Ausschüssen zum Zug kommen".

Ausschuss wird größer

Wie auch in der Vergangenheit sollte laut Verwaltung oberstes Ziel sein, jedem Gemeinderat mindestens einen Sitz in einem der beiden Hauptausschüsse zuzuteilen. Dies wird nur erreicht, wenn die Sitzzahl in einem der beiden Hauptausschüsse auf 17 erhöht wird. In der Vorbereitung der konstituierenden Sitzung haben alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sowie der Vertreter der AfD vorgeschlagen, dass die Sitzzahl des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses von 13 auf 17 erhöht werden soll. Die Gemeinderatssitzung mit der Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder beginnt heute, Mittwoch, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses.