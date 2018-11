Rottweil Für Ferenc Mehl wird ein Traum wahr

Rottweil. Seine Ausbildung erfuhr Ferenc Mehl am Conservatorium van Amsterdam, an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, an der Hochschule für Musik in Stuttgart und zuletzt an der Manhattan School of Music in New York. Verschiedene Institutionen haben ihm bereits Stipendien zuerkannt und Preise verliehen.

Der Rotary-Kulturpreis besteht in einem Projektzuschuss in Höhe von 3000 Euro. Die Preisübergabe findet am 8. November um 19 Uhr in der Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf statt und ist mit einem Konzert des Preisträgers und seines Quintetts verbunden. Zur Begrüßung spricht Bürgermeister Hermann Acker, den Preis übergibt der diesjährige Rotary-Präsident Volker Glissmann, und die Würdigung wird von Jürgen Knubben übernommen.

Mit dem Projekt "InterFerencE" verwirklicht sich der Schlagzeuger Ferenc Mehl der Mitteilung zufolge einen Traum. Überlagerungserscheinungen beim Zusammentreffen von Wellen, aber auch von Persönlichkeiten und Musikstilen faszinieren ihn. Das Herzstuck dieses Quintetts bildet der Klang, der durch die Frontline aus zwei Holzbläsern entsteht. Gekonnt spielt der Bandleader mit Kombinationen aus Bassklarinette, Sopran-, Tenor- und Altsaxofon. Gepaart mit einem erdigen Fundament von Kontrabass und Klavier werden die melodiösen Kompositionen von Ferenc Mehl zum Glänzen gebracht. Als Besonderheit wird hin und wieder der spezielle Klang eines Harmoniums eingesetzt, der sich hervorragend mit Bassklarinette und Glockenspiel verwebt. "InterFerencE" gelingt es, einen einzigartigen Bandsound zu kreieren, von dem man sich nur schwer wieder lösen kann. Gespielt werden Songs und Melodien aus der Feder des Bandleaders, interpretiert mit viel Freiraum und Liebe zum Detail. Der Rotary Club Rottweil vergibt im Zweijahresrhythmus einen Kulturpreis, der sich zum Ziel setzt, junge Künstler in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zu fördern.