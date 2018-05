Rottweil Für das Finale geht es um jede Stimme

Los ging’s mit Knives in a Gunfight aus Freiburg. Die vier jungen Männer legten mit Lautstärke und Tempo los. Jörg Eiwendt sorgte mit seinem kraftvollen Gesang und den schnellen Riffs für eingängige Songs. An der Leadgitarre brachte Jan-Hendrik Lang brachte zusätzlich Abwechslung in die Riffs. Am Schlagzeug sorgte Moritz Goldbach für die schnellen Rhythmuswechsel, und am Bass groovte Jens Heuserer. Sie haben sich der Musikrichtung Alternative verschrieben, dazu zählen Einflüsse wie Pearl Jam und die Foo Fighters. Ihre Songs kamen schnell, abwechslungsreich und sehr gut aufeinander abgestimmt daher.

Weiter ging’s mit Silent Fox aus Rottweil. Die drei Jungs sind in der Region inzwischen eine feste Größe, obwohl sie erst 15 und 16 Jahre alt sind. Sie haben sich dem Rock verschrieben. Dementsprechend ging’s mit schnellen, angezerrten Riffs los. Der Sänger und Gitarrist Severin Sailer wusste sofort, wie er das Publikum erreichen kann. Am Schlagzeug spielte Bastian Gölz abwechslungsreich und schnell die Rhythmen. Nils Huonker brillierte mit Können am Bass.

Eine ganze Schar von Fans war mitgereist, und sie ließen sich von der Musik regelrecht begeistern und tanzten zu der Musik. So sorgte die Band von Beginn an für mächtig Stimmung und heizte dem Publikum richtig ein. Mit gut ausgefeilten eingängigen Songs spielten die drei ihr Set mit einer Leichtigkeit, die ansteckend war. Und auch das eine oder andere Solo fehlte nicht. Mit einem hohen Grad an Können boten Silent Fox eine überzeugende Performance.