Rottweil Für brave Parker gibt’s Gummibärchen

Rottweil - Unter dem Motto "Vorsicht.Rücksicht.Umsicht." hat das Land eine Aktion zur Verkehrssicherheit gestartet. Das Rottweiler Ordnungsamt unterstützt die Aktion, verteilt Informationsflyer an Falschparker und Gummibärchen an Autofahrer, die vorbildlich geparkt haben, heißt es in einer Pressemitteilung.