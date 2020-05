Rottweil Frust bei Kindergartenplatz-Suche

Besonders zeitaufwendig ist laut Lisa Spreitzer die Aufgabe, herauszufinden, wie jeder Kindergarten arbeitet, welche Konzepte zugrundeliegen. Als Ergotherapeutin hat sie gewisse Einblicke und möchte informiert sein. Eine Übersicht vermisse sie hier. "Man könnte Eltern beispielsweise einen Flyer schicken und die Kindergärten vorstellen", schlägt sie vor. So aber sei jeder auf sich alleine gestellt.

Sie habe sich mit ihrem Problem an die Stadt gewandt und auch ausführliche Antwort erhalten. Doch die Verweise auf Betreuungsquoten, die in Rottweil über die Maßen erfüllt würden, und auf neue Gruppen, die eingerichtet werden, würden letztlich nicht wirklich helfen. "Das wird schöngeredet", sagt sie.

Happy End

Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten zur Lage bei den Kindergartenplätzen mit, es sei derzeit nicht auszuschließen, dass es "im Einzelfall knapp werden kann". Gerade zum Ende eines Schuljahres seien gewissermaßen zwei Jahrgänge gleichzeitig in den Kindergärten. Derzeit schreibe man den Kindergartenbedarfsplan fort und werde diesen noch vor der Sommerpause beraten.

Die gute Nachricht: Für Lisas Spreitzers Tochter gibt es nun einen Platz. Dass sich die Stadt das Happy End selbst auf die Fahnen schreibt, verwundert die Mutter allerdings. In der Stellungnahme heißt es: "Unsere Schul- und Kindergartenverwaltung hat sich um eine Lösung gekümmert und einen Platz im Kindergarten Feckenhausen vermitteln können." So war es nicht, sagt die Mutter: Sie habe sich nach neun Absagen selbst an den Kindergarten Feckenhausen gewandt, der ihr – trotz der Entfernung – sofort zugesagt hat und der einen Platz in Aussicht stellte. Die Stadt habe lediglich dem Antrag auf Bezirkswechsel zugestimmt.

Sie hofft nun, dass es Eltern künftig etwas einfacher haben werden bei der Kindergartenplatz-Suche. "Kinder sind schließlich die Zukunft."