Rottweil Friseure kämpfen für Offenhaltung der Betriebe

In dem schriftlichen Appell – der vor den am Freitag bekannt gewordenen neuen Lockdown-Verfügungen auf Landesebene verfasst wurde – heißt es: "Wir sehen einen Lockdown von Friseursalons in Hotspot-Regionen als unverhältnismäßig an und lehnen diese Vorgehensweise nachdrücklich ab. Bevor eine regionale Schließung von Friseurbetrieben verfügt wird, sollten unseres Erachtens moderate und gleichsam wirksame Mittel umgesetzt werden. Wir schlagen deshalb vor, dass z.B. das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken für Friseurdienstleister und deren Kundinnen und Kunden in Hotspot Regionen zielführend umgesetzt werden kann. Darüber hinaus ist die Verpflichtung zur (bereits praktizierten) verbindlichen Terminvereinbarungen ein Mittel, um die Kundenströme verantwortlich und pandemiegerecht zu lenken. Mit ihr wird auch die Kontaktnachverfolgung hervorragend sichergestellt. Diese Vorgehensweise ist mit unserem zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau abgestimmt."