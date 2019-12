Rottweil Friedrichsplatz soll schöner werden

Nicht nur Oberbürgermeister Ralf Broß zeigte sich "dankbar" den Freien Wählern gegenüber, dass diese den Friedrichsplatz wieder in den Fokus rücken. Dass dort etwa passieren muss, sei offensichtlich, so Jürgen Mehl (SDP+FFR). Zunächst müsse man sich jedoch um das Problem des Autoverkehrs kümmern. Da nützten neue Bäume als "Feigenblatt" nichts. Auch Gabriele Schneider (Grüne) merkte an, dass dem Verkehr bei einer Umgestaltung nicht weiter Vorrang eingeräumt werden sollte. Der Friedrichsplatz müsse "aus der Schmuddelecke rauskommen", bekräftigte Michael Gerlich. Die CDU stimmte ebenfalls zu. Nur AfD-Stadtrat Reimond Hoffmann sieht keinen Handlungsbedarf. Er stimmte gegen den Antrag.

Für deutlich mehr Debatten sorgte der Antrag der CDU-Fraktion, die sich eine Baumreihe auf der östlichen Seite der Hochbrücktorstraße wünscht. Mit mobilen Lösungen solle zunächst geschaut werden, was sinnvoll und möglich ist. Es gehe darum, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und die Stadt lebens- und liebenswert zu machen, ohne das historische Stadtbild zu beschädigen, so Monika Hugger. Letztlich könne der Versuch auch Erfahrungen für eine Umgestaltung des Friedrichsplatzes liefern. Warten, bis der Platz gerichtet ist, will die CDU nicht. Man müsse jetzt "in Schritten vorankommen", so Günter Posselt.

Laut Ingeborg Gekle-Maier begrüßen die Grünen das Grün ausdrücklich, allerdings sei der Antrag zu eng formuliert. Die Verwaltung sollte die gesamte historische Innenstadt auf Möglichkeiten von Baumpflanzungen hin prüfen. Ihr entsprechender Antrag verpasste allerdings knapp eine Mehrheit.

Dafür sprach sich das Gremium bei elf Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und einer Enthaltung für den CDU-Antrag aus. Dieser wurde leicht modifiziert und beinhaltet nun, dass geprüft wird, welche Flächen auf der östlichen Seite der Hochbrücktorstraße und auf dem Vorplatz der Kapellenkirche für Pflanzungen möglich sind.

Arved Sassnick (SPD+FFR) gab zu bedenken, dass man die Hochbrücktorstraße vor nicht allzu langer Zeit für viel Geld hergerichtet habe. Wenn massiv in die Gehwege eingegriffen wird, werde man Zuschüsse zurückzahlen müssen, kündigte Oberbürgermeister Broß an. Und: Auch die Parkplätze entlang der Straße werden als potenzielle Baumstandorte geprüft.

Möbel-Beschluss später

Bleiben noch die Möbel. Zur Erinnerung: Das Probesitzen der drei Prototypen vor der Kapellenkirche wurde im Oktober wegen verschiedener Defekte vorzeitig abgebrochen. Der Sachstandsbericht von André Lomsky fiel entsprechend knapp aus: Es soll am 14. Januar ein "Zwischenschritt" eingelegt werden. Dann gibt es nochmals ein Gespräch mit den Projektbeteiligten der Akademie der Bildenden Künste.

Erst im Februar soll dann ein Beschluss fallen - auch über einen Antrag der FDP. Diese fordert, die Reißleine zu ziehen und das Möbel-Projekt zu stoppen.