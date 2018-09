Rottweil/Freudenstadt Raser mit Mofa kommt ungeschoren davon

Ein wenig königlich-bayrisches Amtsgericht schien in den Sitzungssaal 131 im Landgericht Rottweil Einzug gehalten zu haben. Einen Büttel mit einem Ruhe gebietenden Glöckchen brauchte es zwar nicht, doch der an normalen Tagen eher in sich ruhende Vorsitzende Richter Geiger war angesichts des aufgrund einer schwachen Beweislage quasi im Sand verlaufenen Verfahrens und der penetranten Selbstgefälligkeit des Angeklagten so auf 180, dass er diesem auch noch zwischen Tür und Angel die Leviten zu lesen versuchte zu den Spielregeln, die ein rechtstreuer Bürger eigentlich beachten sollte.

Aber was war denn eigentlich passiert: Zwei Polizisten hatten den 37-Jährigen im vergangenen Herbst in Freudenstadt als rasenden Mofafahrer auf dem Schirm gehabt. Und zwar dergestalt, dass sie von einer Beobachtungsstelle aus mit ihrem Wagen die Verfolgung des offenbar ungewöhnlich schnell daherkommenden Vehikels aufnahmen. 65 Stundenkilometer habe er auf dem Autotachometer abgelesen, sagt der damalige Fahrer des Polizeifahrzeugs. Vielleicht zwei Mal habe er auf die Anzeige geschaut. Ist diese Beobachtung des Beamten aber ein harter Fakt, der in deutschen Gerichtssälen eine hieb- und stichfeste Verurteilung möglich macht?

Nachdem Richter Geiger dem Angeklagten zunächst mahnvoll bedeutet, dass die sehr glaubwürdige Aussage des Polizeibeamten einen wichtigen Stellenwert habe, dieser aber zurückblafft, er werde nach einem neuerlichen Urteil bis nach Karlsruhe (gemeint war wohl der Bundesgerichtshof) gehen, zerbröselt die richterliche Überzeugung, hier und heute müsse tatsächlich erneut ein Urteil gesprochen werden, von Minute zu Minute mehr. Der Angeklagte pocht darauf: Sein nachweislich von einer Werkstatt gedrosseltes Fahrzeug sei deutlich langsamer gefahren, als es der Polizeivorwurf besagt. Dass es nur 25 Stundenkilometer waren – eine schnellere Gangart würde für ihn ein Fahren ohne Fahrerlaubnis bedeuten – ist eher unwahrscheinlich. Da das Corpus Delicti aber heute nicht mehr greifbar ist und ein Gutachten zu Fahreigenschaften vergleichbarer Vehikel, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand zu fertigen wäre, erkannte schließlich auch die Staatsanwältin: In Sachen beweiskräftiger Strafwürdigung handele es sich um einen schier hoffnungslosen Fall. Auch um die Staatskasse nicht weiter mit der Affäre zu belasten, wurde mithin die Einstellung des Verfahrens befürwortet.