Rottweil/Freudenstadt Prozess: Einbrecher macht elf Mal fette Beute

Weniger Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses im Villingendorfer Schellenwasen. Am selben Tag, nur wenig später, soll der 28-Jährige durch das Badezimmerfenster eingestiegen sein und Gegenstände im Wert von 24.000 Euro erbeutet haben.

Diebstähle an Silvester sind besonders ergiebig

Auch im November 2017 soll der 28-Jährige sehr aktiv gewesen sein. So erbeutete er in der Hartranftstraße in Freudenstadt mutmaßlich 30.000 Euro und bei zwei Einbrüchen in Schramberg-Sulgen insgesamt rund 20.000 Euro. Einen Teil des in Sulgen gestohlenen Schmucks habe man bei einer Wohnungsdurchsuchung des Mittäters in Oberndorf feststellen können, hieß es in der Anklage. Im Dezember 2017 war der Angeklagte offenbar vor allem in Lahr, Böblingen und Wiesbaden unterwegs. Zudem wird ihm zur Last gelegt, in Horb Schmuck im Wert von gut 1000 Euro entwendet zu haben.

Einen Tag vor Heiligabend 2017 soll der Angeklagte die Einbruchsserie bei jeweils zwei Objekten in Tübingen und Reutlingen fortgesetzt haben. Am frühen Silvesterabend hat er laut Anklage in Freudenstadt Wertgegenstände wie Pelzmäntel und antiquarische Puppen im Gesamtwert von rund 94 000 Euro mitgehen lassen. Beim nächsten Objekt, in das er direkt im Anschluss eingestiegen sein soll, betrug der Wert des Diebesguts sogar rund 128.000 Euro.

Am Montag, 19. August, tritt das Gericht in die Beweisaufnahme ein. Ob und inwieweit der Angeklagte eine Aussage machen wird, zeigt sich an diesem zweiten Verhandlungstag ab 9 Uhr in Saal 201 des Landgerichtes in Rottweil. Als weitere Termine, bei denen insgesamt 20 Zeugen angehört werden sollen, sind der 20. und 26. August vorgesehen. Das Urteil fällt voraussichtlich am 29. August.