Rottweil Freude beim Team: Die Tür im Dekanat Rottweil geht auf

Ein langer Atem war nötig, bis man nun im Januar 2019 auch im Dekanat Rottweil die Möglichkeit anbieten kann, sich "auf die Spur nach dem Sinn des Lebens zu begeben". Der Alpha-Kurs richtet sich an alle, die Antworten auf die grundsätzlichen Fragen des christlichen Glaubens suchen, an die, die es wagen wollen, den Glauben neu oder wieder zu entdecken, die Impulse für ihre Lebensgestaltung erwarten, die schlicht und einfach gemäß dem Leitsatz von Alpha "das Beste aus dem Leben machen" wollen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo liegt die Bedeutung meines Lebens? Auf welches Ziel soll ich mich ausrichten? Konfessionsunabhängig ist jeder willkommen, der nach dem "Mehr" im Leben sucht, gleichgültig, ob er dem christlichen Glauben fern oder nahe steht. Wichtig ist, die Bereitschaft, sich einzulassen auf die Kerninhalte des christlichen Glaubens, auf die Annäherung an Jesus. Das Konzept des Glaubenskurses, welches weltweit einheitliche Anwendung findet, ist ausgelegt auf zehn Abende, die durch ein gemeinsames Abendessen, einen Impulsvortrag und daran anschließende Gesprächsrunden in Kleingruppen strukturiert sind. Dazu kommt ein gemeinsames Wochenende, an welchem vertiefend an einem Thema gearbeitet wird. "Hat das Leben mehr zu bieten?" – diese Grundfrage spannt den übergeordneten Bogen über die Kursabende, die inhaltlich gezielte Schwerpunkte setzen.

Der kostenlose Kurs beginnt am 23. Januar und findet immer mittwochs im zentral gelegenen Bösinger Gemeindehaus statt. Ein unverbindlicher Informationsabend wird am Freitag, 18. Januar, angeboten. Anmeldungen nehmen Elisabeth & Manfred Müller, Telefon 07404/7294 (Mail: manfred.mueller10@web.de) oder Silke & Stephan Kopf, Telefon 07423/8 33 81 (Mail: silkekopf21@googlemail.com), entgegen. Infos auch auf www.alphakurs.de.