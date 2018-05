Rottweil Freie Fahrt zwischen Hausen und Zimmern

Zimmerns Bürgermeisterin Carmen Merz sowie Rottweils Bürgermeister Christian Ruf und Hausens Ortsvorsteher Herbert Sauter sind mit dem Ergebnis der Bauarbeiten sichtlich zufrieden: "Die Straße war lange Zeit ein Sorgenkind unserer beiden Gemeinden, da sie dem Verkehr nicht mehr gewachsen war. Gemeinsam haben wir die Sanierung der Straße in die Wege geleitet. Hausen und Zimmern sind ab heute mit einer gut befahrbaren und vor allem für alle Verkehrsteilnehmer sicheren Straße verbunden."

Die Baukosten von rund einer Million Euro teilen sich Rottweil und Zimmern zu etwa gleichen Teilen. Die Maßnahme wurde mit über 400 000 Euro vom Land bezuschusst, so dass die Gemeindenkassen entlastet wurden.

Aufgrund des langen Winters sind die Arbeiten einige Wochen später als geplant fertig gestellt worden. In den kommenden Wochen stehen noch Restarbeiten am Bankett und Markierungsarbeiten an.