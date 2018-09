Rottweil Freibad blickt auf sehr guten Sommer zurück

An den Rekordsommer 1983 kommen die diesjährigen Besucherzahlen bei Weitem nicht heran. Damals waren es 193 326. Auch im Supersommer 2003 waren es "nur" 133 969 Badegäste. "Die Zahl der Badegäste ist allerdings in allen Bädern rückläufig", sagt Ulrich und freut sich, dass die ENRW den Rottweilern mit dem Aquasol und dem Freibad quasi ein Luxusangebot unterbreite. Denn während in anderen Städten die Hallenbäder während der Freibadsaison schließen, sind in Rottweil beide Bäder geöffnet. "Wir hatten nur zwei Wochen wegen Reparaturarbeiten geschlossen", so der Bäderleiter. Ab Montag wird das Freibadgelände auf den Winter vorbereitet. "Da sind wir dann auch mit drei Mann drei Wochen lang beschäftigt". Und auf das nächste Jahr dürfen sich die Besucher schon freuen, denn dann feiert das Freibad 40-jähriges Bestehen.

"Das Programm planen wir gerade", so Ulrich. Mehr möchte er aber noch nicht verraten. Falls das Wetter in den nächsten Tagen nochmals ganz toll werden sollte, "dann kann es sein, dass wir noch ein paar Tage länger auflassen, aber momentan ist noch nichts geplant", so Ulrich. Das werde kurzfristig entschieden.