Rottweil Frauen sollen in Politik stärker mitmischen

Kreis Rottweil. Bei der Mitgliederversammlung der Frauen Union im Kreis Rottweil blickte die Vorsitzend Karin Schmeh, auf zwei sehr aktive Jahre zurück. Der jüngste Höhepunkt sei der Festakt zu "100 Jahre Frauenwahlrecht" im Oktober in Deißlingen gewesen. So forderte sie die zahlreich anwesenden Mitglieder der Frauen Union auf, sich weiter dafür einzusetzen, dass mehr Frauen in die Parlamente einziehen. "50 Prozent Frauenanteil wäre schön und gerecht", sagt Schmeh. Zunächst gelte es viele Kandidatinnen für die Kommunalwahlen 2019 zu aktivieren.