Rottweil Frau im Nebenerwerb

Kreis Rottweil. Zu der kostenfreien Veranstaltung "Gründerin im Nebenerwerb – wie der Start gelingt" laden Marlene Hauser, Existenzgründungsberaterin bei der IHK und Miriam Kammerer, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg, am 13. November von 17 bis 19 Uhr in die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen, Romäusring 4, ein. "In unseren Beratungen haben wir gemerkt, dass Frauen sehr gern erst einmal im Nebenerwerb starten", sagt Marlene Hauser. "Viele Frauen gründen zum Beispiel während der Elternzeit oder um überhaupt Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen", ergänzt Miriam Kammerer.