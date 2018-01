Rottweil Frank: "Sie sind als AfD-Mitglied nicht erwünscht"

Rottweil/Villingen-Schwenningen. Weil er AfD-Mitglied ist wurde Emil Sänze, der ein Landtagsabgeordneter der AfD für den Wahlkreis Rottweil, vom Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgeladen. Er hatte sich zu einer Veranstaltung am heutigen Dienstagabend im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen angemeldet. Nun geht er auf die Barrikaden. Zunächst sei er eingeladen worden, schildert Sänze, er habe sich auch angemeldet – und schließlich sei er wieder ausgeladen worden. Per Sprachnachricht des Netzwerk-Vorsitzenden Armin Frank: "Sie haben sich zu einer Veranstaltung angemeldet am 23. Januar von uns (...) Sie sind als AfD-Mitglied nicht erwünscht in dieser Veranstaltung."