Rottweil Fokus liegt auf Nachwuchswerbung

Da Emminger ebenfalls im Vorstand des Landesfachverbands des Schreiner-Handwerks Baden-Württemberg involviert ist, informierte er zuerst seine Kollegen über die Aufgaben, die im vergangenen Jahr schwerpunktmäßig vom Fachverband umgesetzt wurden.

Das einheitliche Auftreten und die Wahrnehmung des Berufsstandes der Schreiner in der Öffentlichkeit sei ein wichtiges Thema und man solle künftig die Werbung verstärkt auf die sozialen Medien ausweiten, so Emminger. Die Mitgliedergewinnung und die Gewinnung von Lehrlingen standen ebenfalls auf der Agenda.

Emminger ermutigte seine Innungskollegen, mittels der bereitgestellten Unterlagen, von Flyern bis zu Filmen über die Ausbildung zum Schreiner, rege für den Schreinerberuf zu werben. Außerdem warb er für den baden-württembergischen Schreinertag, der am 22. September in Karlsruhe stattfindet. Dieser sei immer interessant und nirgendwo bestehe die Möglichkeit, so konzentriert alle Lieferanten und Hersteller an einem Ort zu treffen. Die verschiedenen Beiträge der einzelnen Referenten seien für den Berufsstand Schreiner gut und wertvoll.