Mit einer Brauereiführung in Pilsen begannen für die Förderer des Bahnsozialwerks (BSW) und deren Angehörige schöne Tage im Vogtland. Vom Quartier in Bad Elster fuhr der Bus am nächsten Tag in Richtung Cranzahl zur Fahrt mit der Schmalspurbahn. In Oberwiesenthal ging es mit der Gondel hinauf auf den 1215 Meter hohen Fichtelberg. An Christi Himmelfahrt ging es zur Führung an der Göltzschtalbrücke. Sie verbindet zweigleisig Leipzig mit Nürnberg und ist weltweit die größte Ziegelsteinbrücke. Zurück in Bad Elster spielten im Kurpark die Vogtländer Musikanten zum Vatertag auf. Der letzte Ausflug führte zum Deutsch-Deutschen Museum nach Mödlareuth. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bildete der durch den Ort fließende Tannbach zunächst die Demarkationslinie zwischen Mödlareuth-Ost in der sowjetischen und Mödlareuth-West in der amerikanischen Besatzungszone. Mit beklemmenden Gefühlen wird die Gruppe durch die Grenzanlagen geführt. Auf der Heimreise gibt Reiseleiter Dieter Koesling das Programm für das nächste Jahr bekannt. Foto: BSW