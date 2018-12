Rottweil Flüchtlinge denken an Rückkehr

Kreis Rottweil - Flüchtlinge in Deutschland, im Kreis Rottweil: Die Situationen der Menschen zeigen sich sehr heterogen, die Bandbreite der Perspektiven ist weit gefächert. Immer mehr Betroffenen wird klar, dass das gelobte Land auch mit vielen Fallstricken aufwarten kann. So entsprechen die Lebensumstände oft nicht den Erwartungen. Zur Wahrheit gehört auch: Sich das Rüstzeug dafür anzueignen, die ursprünglichen Vorstellungen für ein Leben in Deutschland doch noch einigermaßen zu erreichen, schaffen bei weitem nicht alle.