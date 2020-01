Rottweil Firma Schwarz in Neukirch entlässt Mitarbeiter

Gleiches gelte für die Belegschaft. Aufgrund des Mangels an Fachkräften habe die Schwarz GmbH in den vergangenen Jahren stark in ihre Mitarbeiter investiert. Das Unternehmen reagiere nun auf den stagnierenden Absatz: Der Personalstamm wird um rund zehn Prozent reduziert. Davon seien alle Unternehmensbereiche betroffen.

Dennoch herrscht bei der Unternehmensführung keine Krisenstimmung. Jens Roth betont: "Wir verfügen über einen exzellenten Kundenstamm mit breitem Branchenmix. Die Schwarz GmbH ist stabil aufgestellt und als innovatives, aufstrebendes Unternehmen bestens für die Zukunft ausgerichtet."

Es sei jedoch wichtig, im richtigen Moment couragiert zu handeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. "Wir sind davon überzeugt auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber der Region zu sein und für unsere Kunden qualitativ hochwertige Produkte herzustellen", so Geschäftsführer Jens Roth.

Die Mitarbeiter hätten die Nachricht am Mittwoch verständlicherweise mit Betroffenheit aufgenommen, so Roth. Dennoch sei die Mitarbeiterversammlung insgesamt sachlich verlaufen.