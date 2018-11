Rottweil Finanziert das Land die Neigetechnik selbst?

Für eine (un-)gewisse Zeit wird die Gäubahn am Regionalbahnhof Vaihingen enden. Passagiere, die nach Stuttgart fahren wollen, müssen dann in die S-Bahn umsteigen. "Die Strecke wird für drei Jahre lahmgelegt und wir nehmen das einfach so hin?", fragt er in die Runde. Er befürchtet sinkende Fahrgastzahlen. Was die Deutsche Bahn mache, sei eine Unverschämtheit, wettert er.

In der Tat liegen beide Sichtweisen nicht völlig fehl. Der Ausbau der Gäubahn ist – im Vergleich von vor zwei Jahrzehnten – vorwärtsgekommen, zumindest planerisch. Das erläutert Verbandsdirektor Marcel Herzberg. Seit April etwa liegt der Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt Horb bis Neckarhausen vor, in dem aktuellen Bundesverkehrswegepan wurde der zweigleisige Ausbau in den vordringlichen Bedarf hochgestuft, zu Beginn des Jahres legten sich die Projektpartner auf die Anbindung der Gäubahn an einen noch zu bauenden unterirdischen Flughafenbahnhof fest.

Für die Gäubahn sind insgesamt drei Doppelspurabschnitte sowie weitere Beschleunigungsmaßnahmen (Linienverbesserungen, Beseitigung von Bogenweichen) vorgesehen. Voraussetzung hierfür indes ist der Einsatz der Neigetechnik. Und gerade diese lehnen Deutsche Bahn und die Schweizer Partner ab.